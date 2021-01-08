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“2020’de çok güzel çalışmalara imza attık”
2021 yılının ilk Belediye Meclis Toplantısı’nda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 2020 yılında çok önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, “Hemşehrilerimize çok güzel müjdeler verdik. En son verdiğimiz müjde de çimento fabrikasının belediyemiz tarafından satın alınması idi. Belediye Meclisi’nden aldığımız yetkiyle de 1 milyon 384 bin m2 bir arsanın Belediyemize devri konusunda resmi işlemleri başlatacağız. Bu işlemleri Ocak ayı içerisinde tamamlamayı umut ediyoruz” dedi.
Güncel 08.01.2021, 23:04
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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çimento fabrikasının yeri ile ilgili ortak aklı kullanmak suretiyle en güzel ve en uygun projeyi hayata geçirmeye gayret ettiklerini söyledi.
Şehrin ihtiyaç duyduğu projeleri üretmek için alanında uzman kişileri bulduklarını, o projeyi üretecek insanları Belediye Meclisiyle birlikte bularak şehrin önünü açacak çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Aşgın, “50 yıl, 100 yıl sonra bile konuşulacak bir çalışmaya imza atacağız. Yüzyıl sonra bile Belediye Meclisimiz hayırla yad edilecek. Çimento fabrikası ile ilgili yaptığımız çalışmamız Çorum’un şehircilik anlamında geleceğine yön verecek son dönemin en önemli müjdelerinden biri” dedi. (Haber Merkezi)
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