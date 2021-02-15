2020’de 8 bin 10 kadastro işlemi

Valilik tarafından verilen bilgiye göre Merkez İlçede 4006, Mecitözü’nde 516, Ortaköy’de 105, Oğuzlar’da 66, Alaca’da 684, İskilip’te 309, Bayat’ta 166, Uğurludağ’da 112, Osmancık’ta 796, Dodurga’da 106, Kargı’da 302, Laçin’de 147, Sungurlu’da 629 ve Boğazkale’de 66 olmak üzere toplam 8010 adet talebe bağlı işlem gerçekleştirildi.

Öte yandan Alaca’da 6 birim, Merkez İlçede 13 birim, Osmancık’ta 9 birim ve Kargı’da 4 birim olmak üzere toplam 32 adet birimin (30379 parsel) tamamında çalışmalar tamamlanırken, taşınmazların Mekansal Gayrimenkul Sisteminde (MEGSİS) güncelleme işlemlerine 2020 yılı içerisinde başlanıldığı ve halen devam ettiği bildirildi. (Haber Merkezi)