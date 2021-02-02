2020’de 764 firmanın 1.700 ürünü denetlendi

Ticaret İl Müdürlüğü, Çorum Belediyesi, Defterdarlık ve Vergi Dairesi personellerinden oluşan komisyon Salı Pazarı’na giderek meyve ve sebzelerin fiyatlarını kontrol etti. Pazarda uygulama yapan ekipler faturaları kontrol etti, esnafa fiyat etiketlerini mutlaka ürünlerin üzerinde bulundurmaları uyarısı yaptı.

Fahiş fiyatın önüne geçmek için çalışmalarına hız veren komisyon, bazı firmaları denetleyerek, halkı haksız fiyat artışı konusunda aydınlattı. Denetimler hakkında yapılan açıklamada, fahiş fiyatın malın alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki orantısız ve afaki artış olduğu, aynı ürüne ait farklı marketlerdeki fiyat farklarının firmanın ürünü kaç liradan aldığıyla ilgili olduğu belirtildi. Fahiş fiyat tespitinin ürünün geriye dönük 3 aylık alış ve satış fiyatlarının incelenerek tespit edildiği ifade edilen açıklamada, afaki fiyat zammı yapıldığı görülen firmaların Ticaret Bakanlığına bildirilerek buna ait cezai işlemlerin Bakanlıkça uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, ayrıca Çorum’da 2020 yılı içerisinde 764 firmada bin 700 ürünün denetlendiği, 7 firmanın haksız fiyat artışı sebebiyle Bakanlığa bildirildiği, 2021 yılında da denetimlerin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

PANDEMİ ESNAFI MAĞDUR ETTİ

Salı Pazarı’ndaki denetimlere katılan Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, İl Ticaret Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerin halkın yararına olduğunu söyledi.

Pazarcıların 3 liraya aldığı ürünü 3 buçuk liraya sattığını belirten Erdoğan Yılmaz, “Ülkemiz ekonomik krizde, pandemi esnafımızı mağdur etti. Pazarda esnafımız tüm kurallara uyarak satışını yapmaktadır. Yapılan denetimlerle de müşterilerimizin hakkının korunması sevindiricidir” açıklamasını yaptı.

(Haber Merkezi)