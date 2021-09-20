2020 yılının ihracat şampiyonları açıkladı

TİM’in verileri doğrultusunda, Ahlatcı Kuyumculuk geçen yıl 85 milyon dolarlık ihracat yaparak sektöründe 7. , genel sıralamada ise 204. sırada yer aldı. Alapala Makina 32 milyon dolarlık ihracatla sektöründe 32. ve genel sıralamada 636. oldu. Uğur Makina 22 milyon dolar ihracat gerçekleştirip sektörde 28’inci, genelde 972. sırayı elde etti.

Çorum’un büyük ihracatçıları olarak, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’yı, Alapala Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala ve Uğur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Barklık’ı, Türkiye çapında gösterdikleri bu başarı nedeniyle yürekten kutluyoruz.

Ancak, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) ile TİM’in ihracat rakamları sürekli çelişiyor. TİM, hangi gerekçeyle bilinmez, işlenmiş altın ihracatını ihracattan saymıyor. Sanırız sadece mücevheri dikkate alıyor. Oysa, herhangi bir hammaddenin işlenip dışarı satılması ile altının işlenip dışarı satılması arasında hiçbir fark olmaması gerekir.

Son olarak 2 Eylül 2021 tarihinde, “Ahlatcı’nın ihracatının yüzde 20’si bile Çorum’u üst sıralarda tutuyor” başlığı altında, TÜİK’in verilerini değerlendirmiştik. Bu haberimizde, Ahlatcı’nın yoğun işlenmiş altın ihracatı nedeniyle 2019 yılında 1 milyar 539 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşan Çorum’un, 2020’de de pandemiye rağmen 909 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatmıştık.

Yine TÜİK verilerine göre, Çorum’un bu yılın ilk 7 ayında 1 milyar 687 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, ihracatının yüzde 80’ini İstanbul’a aktarmasına rağmen, Çorum’un Temmuz ayındaki 108 milyon dolarlık ihracatının 91 milyon dolarını Ahlatcı’nın sağladığını yazmıştık.

Kendi sektörünün ihracat şampiyonu Ahlatcı’nın bu yıl 3 milyar dolar sınırını da aşması bekleniyor. Ama, bu rakamlar TÜİK’in verilerine yansımakla birlikte TİM tarafından yok sayılıyor. Nitekim, Ahlatcı’yı 85 milyon dolarlık ihracatla sektörünün 7’incisi gösteren son açıklama da, bunun kanıtı.

(Haber Merkezi)

