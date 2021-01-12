“2020 yılında Çorum'a önemli yatırımlar kazandırıldı”

İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı’nın başkanlık ettiği toplantıda ilçe başkanlarını tek tek dinleyen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, ilçelerinin genel durumu, yapılan yatırım ve hizmetlerinin yanı sıra 2021 yılında yapılacak yatırımlar hakkında bilgiler aldı.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, parti teşkilatları olarak verimli bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, özellikle de kongre süreçlerinin sıkıntısın tamamlandığını vurguladı. Ahlatcı, gerek ilçe başkanları ve belediye başkanları ile yaptığımız toplantılarda gerekse ilçelerimize yaptığımız ziyaretlerde vatandaşlarımızın taleplerini alarak bizlere iletilen talepleri milletvekillerimizle birlikte Ankara’da girişimlerde bulunarak çözüme kavuşturduk. Bu birlikteliğimiz sayesinde ilimiz ve ilçelerimiz güzel kazanımlarda bulundu. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. dedi.

2020 yılında Çorum’a önemli yatırımların kazandırıldığını belirten Ahlatcı, yatırımların gelmesinde her zaman Çorum’un abisi olarak kendilerine önderlik eden MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan başta olmak üzere diğer milletvekillerinin uyum içerisinde çalışmalarının büyük katkısının olduğunu kaydetti.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da tüm ilçe başkanlarına 2020 yılında yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yol arkadaşlığı yapmanın büyük bir onur olduğunu dile getiren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, milletin partisi olan AK Parti’de siyaset yapıyor olmanın da gurur verici olduğunu söyledi.

2020 yılında Çorum’un hemen her ilçesine devletin imkanları doğrultusunda yatırımlar kazandırıldığının altını çizen Milletvekili Ceylan, bu yatırımların ve hizmetlerin gelmesinde kendilerine yerelde rehberlik yapan ilçe başkanlarının da büyük bir görev ve sorumluluk üstlendiklerini ifade etti.

Ceylan, yıl içerisinde yapılan ilçe kongrelerinin de AK Parti ruhuna yakışır güzellikle yapılmasından ayrıca büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

2021 yılının Türkiye açısından yatırım ve şahlanış yılı olacağını dile getiren Milletvekili Ceylan, Çorum’un da bundan gereken payı olacağından kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Karşılıklı görüş alışverişlerinin yapıldığını toplantıda Milletvekili Ceylan, ayrıca ilçe başkanlarına çeşitli konularda da tavsiyelerde bulundu.