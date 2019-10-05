2020 tercüman bilirkişi listesi 

Çorum Adalet Komisyonu Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada Yunanca, Arapça, işaret dili, İngilizce, Fransızca, Almanca, Osmanlıca, Rusça, Kürtçe, Gürcüce, Farsça, Azerice, İtalyanca, İspanyolca, Flamenkçe, Urduca, Türkiye Cumhuriyeti dil ve lehçeleri ile Braille alfabesine hakim kişilerden 2020 yılı Tercüman Bilirkişi Listesi oluşturulacağı belirtildi.

Listede yer almak isteyenlerin başvuru dilekçesiyle birlikte tercüman olmak istediği dile ilişkin diploma, ruhsatname veya sertifika gibi belgeyi Adalet Komisyonu Başkanlığı'na sunması gerektiğinin aktarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belge ya da sertifika bulunmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı gerekmektedir. Listede yer almak isteyenler, 31 Ekim'e kadar başvurularını yapabilir. Başvurular, 29 Kasım'da komisyonca değerlendirilecek olup, listeye kabul edilenler 12 Aralık'ta yemin edecektir."

(AA)