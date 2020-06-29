“2020 ÇKS başvuruları 30 Haziran’da sona erecek”

ÇKS başvurusu bulunmayan üreticilerin yıl içerisinde mazot, kimyevi gübre, yem bitkileri, fark ödemesi gibi tarımsal faaliyetlere ilişkin desteklemelerden yararlanamayacaklarını kaydeden Sarı, “Üreticilerimiz, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS )başvurularını veya kayıt güncellemelerini yapabilmeleri için istenilen belgeleri İl/İlçe Müdürlüklerinden temin edeceklerdir. Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için başvuru dilekçesi ve belgelerini zamanında teslim etmeleri önemle duyurulur” dedi.

Öte yandan 2018 ve 2019 üretim yıllarında aynı ürünü yetiştirmiş/yetiştirecek olan ve 2020 üretim sezonunda da aynı ürünü yetiştirmeyi planlayan üreticilerin hem mazot/gübre desteğinden hem de varsa fark ödemesi desteklemeleri gibi diğer bitkisel üretim desteklemelerinden faydalanamayacağını söyleyen Sarı, “Bu nedenle üreticilerimizin desteklemelerden faydalanabilmeleri için 2018 ve 2019 üretim yılında aynı parsele aynı ürünü ekmişler ise; 2020 yılında münavebe esasına uyarak farklı bir ürün için planlama yapmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)