“2020 bütçesi sorunları çözecek olanağa sahip değil”

Bütçenin Belediye Meclisince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edileceği, komisyonun görüşme yapıp rapor hazırladıktan sonra yine kentin parlamentosu olan Belediye Meclisimize geleceğini düşündüklerini belirten Özdel, bu bütçenin Çorum’da su parasını ödemediği için icra takibine maruz kalanlar, halk etmekten ucuz ekmek alamayanlar, sabah-akşam trafikte sıkışanlar, ucuz ve kaliteli ürün alamayanlar, kirli bir çevrede yaşayanlar, sineklerin istilasına, selin baskınına maruz kalanları da ilgilendirdiğini dile getirdi.

“Bütçede kim ne alacak kim ne verecek bunların planlaması yapılmış. Bütçe yoksul Çorumluların bütçesi mi? Yoksa Özel Kalemlerin, ağırlamaların, boy boy resimlerin, reklamların, gösterişlerin, otel odalarının, parti binalarının, seçim harcamalarının bütçesi mi? Bu bütçe yandaşa kadro, yandaşa rant bütçesi mi? Yoksa Mimar Sinan Mahallesi’nde ki işçinin, öğrencinin, kadının ya da Nadık’taki gecekondu da ikamet edenin bütçesi mi? Bu bütçe sadece iktidarın oy aldığı mahallelere göre mi? hazırlandı, yoksa tüm Çorum halkına göre mi hazırlandı?

İktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi bizlere yani CHP grubuna bu bütçeyi akşam inceleyin sabah kabul edin demektedir” diyen Ahmet Özdel, bu kadar kısa sürede bütçenin incelenip görüş bildirilemeyeceğini anlattı.

BÜTÇENİN GÖRÜNEN YÜZÜ İLE İÇERİĞİ AYNI DEĞİL

Çorum Belediye Bütçesine bakıldığında manzaranın görünen tarafı ile gerçek içeriğinin birbiri ile uyumlu olmadığının görüldüğünü anlatan Özdel, Bütçenin peşin satan tüccar ile veresiye satan tüccar gibi iki görüntüsünün bulunduğunu, meclis üyeleri olarak görevlerinin halka bu bütçenin borca batık, iflas etmiş bütçe olduğunu anlatmak olduğunu söyledi.

Bütçenin batık olduğunu anlatarak aslında belediye yönetimine ve başkana iyilik yapmış olacaklarını dile getiren Ahmet Özdel, “Bundan önceki dönemde de belediye yönetiminin afaki borçlanmasına; stadyum yapılmasına, külliye yapılmasına, cami yanlarında ki arsaların kamulaştırılmasına yani belediyenin görevi olmayan alanlara yatırım yapılmasının önüne geçilse idi; bu gün iflas etmiş, veresiye mal satan tüccar görüntüsü olmayacaktı.

Belediyenin neden borca battığını Zeki Gül açıklamıştı. Yaptığımız bu bütçe görüşmelerinin usulsüz olduğunu belirtmek isteriz. Akşamının bir saatinde tebligat sabah ise bütçe görüşmelerine davet. Hiçbir demokratik ülkede ve demokratik ortamda bunun kabul edilmesinin imkanı yoktur” dedi.

Bütçe gelirlerine bakıldığında en çok belediyenin malının satılarak gelir elde edildiğinin görüleceğini anlatan Özdel, park, okul, ibadethane, sağlık ocağı yapmak için alınan arsaların satılması ile elde edilen gelirle har vurup harman savurulan paraların borçlarının ve banka kredilerinin faizlerinin ödenmeye çalışıldığını söyledi.

Belediye yönetiminin de bu kadar arsa satışı olmayacağını bildiğini ancak amacın bütçeyi denk göstermek olduğunu kaydeden Özdel, “Ulaşım hizmetlerinden elde edilecek gelire özel önem vermek gerekir. Çünkü bu iki husus bu şehirde yaşayan tüm vatandaşlarımızı ilgilendirmektedir.

Göstermelik açılışlar, karşılığı olmayan yarışmalar ve spor takımlarına yapılan para aktarımları, bizleri kamuoyuna çok iş yapmış gibi gösterilebilir, fakat planlanan hedeflere ulaşılmasına sağlamaz. Bu nedenle stratejik planın uygulanmayacağını belirtmiştik.

Belediyeler Kanunun, Belediye Meclisini kentin parlamentosu olarak görmüş ve ona yetki ve sorumluluk vermiştir. Burada tüm arkadaşlarımızın sorumluluğu bulunmaktadır.

Belediye Yönetimin tez elden kanuna aykırı ihale yapmaktan, muvazalı sponsorluk işlerinden, kamulaştırma işlerinden, imar işlerinden uzaklaşmasını talep ediyoruz.

Geçmiş dönemde belediye borca batıranlardan hesap sorulmasını, sorumluların Yargı önüne çıkarılmasını, belediyenin göreve olmayan işlerin artık sona erdirilmesini talep ediyoruz.

Gönül Belediyeciliği güzel sözlerle değil, akla, bilime ve halkın çıkarlarına uygun iş yapmakla olur. Kardeşlikten, eşitlikten söz edip bunun aksi tutum takınmamız gerekir.

Bu nedenle halkın sorunlarına çözüm üretmeyen ve taleplerini karşılamayan bu bütçeye hayır diyoruz. Tüm Meclis üyelerini de hayır demeye çağırıyoruz” şeklinde konuştu. (Erkan BAYATLI)