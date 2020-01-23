2019’da projeler için 416 milyon lira harcandı

Çorum’da 2019 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait toplam 308 adet yatırım projesi bulunduğunu belirten Vali Yardımcısı Recep Yüksel, projelerin toplam tutarının 4 Milyar 482 Milyon Lira olduğunu, 2020 yılı ödeneklerinin 675 Milyon TL olduğunu ve 2019 yılı içinde yapılan nakdi harcama tutarının ise 416 Milyon lira olduğunu söyledi.

Yatırımlardaki 2019 yılı nakdi gerçekleşme oranının % 62 olduğunu belirten Yüksel, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 15, Çorum İl Özel İdaresi’nin 76, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü’nün 65, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nün 70, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’nün 9, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 13 projesi bulunduğunu söyledi.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İçişleri Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda, İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarının İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) üzerinden yapılacağını ve bu durumun kurumlara bildirildiğini ifade etti.

İLYAS’ın İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından geliştirilmiş bir proje olduğunu ve tüm Türkiye’de uygulanan proje bilgilerini toplayarak, projeleri analiz edip sonraki yıllarda hazırlanacak ve uygulanacak projelerin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçladığını söyleyen Vali Yardımcısı Yüksel, “Mevcut durumda bu sistem üzerinden girilen proje bilgilerini Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi görebilmektedir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, proje veri tabanında yer alan bilgileri, 81 İl Karnesi Projesinde kullanmaktadır.

Bun doğrultuda, kamu yatırımlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi açısından proje bilgilerin zamanında ve eksiksiz olarak bu sisteme girilmesi ve güncellenmesinin sağlanması kurum amirlerimizin önceliği olmalıdır.

Sistemin kullanılmasına ilişkin aksaklıklar yaşanılması durumunda, sorunun hızlı bir şekilde çözülebilmesi için İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü ile hemen iletişime geçilmesi önem arz etmektedir” dedi. (Erkan BAYATLI)