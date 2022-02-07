2018 Yılın Ahisi Salim Yıldırım toprağa verildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önceki il başkanlarından Gürsel Yıldırım’ın babası, 2018’de “Çorum’da Yılın Ahisi” seçilen 59 yıllık tornacı Salim Yıldırım (84), sabaha karşı evinde, solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Mehmet Yıldırım, Gürsel Yıldırım, Gülay Öksüz ve Gül Gündoğdu’nun babaları olan Salim Yıldırım’ın cenazesi, saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda yapılan törenden sonra Sarimbey köyünde toprağa verildi.

1954 yılında Ankara Meslek Yetiştirme Okulu’nda tornacılık öğrenen ve Çorum’da mesleğini istikrarlı, sebatlı ve başarılı bir şekilde sürdüren Salim Yıldırım, Çorum Sanayi Çarşısı’nın saygın şahsiyetlerinden biri olarak 2018 yılında “Çorum’da Yılın Ahisi” seçilmişti.

Salim Yıldırım’ın cenazesine CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP İl, İlçe, Merkez İlçe yöneticileri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, mahalle ve köy muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

