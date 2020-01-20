Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
123556
ALTIN
296.868
DOLAR
5.9355
STERLİN
7.7356
EURO
6.5867

200 köy yolu ulaşıma kapandı

Çorum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 200 köy yolu ulaşıma kapandı. 

200 köy yolu ulaşıma kapandı

Çorum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 200 köy yolu ulaşıma kapandı. 

20 Ocak 2020 Pazartesi 20:01
200 köy yolu ulaşıma kapandı

Sabahın erken saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çorum Belediyesi tarafından kent merkezinde, Karayolları ve İl Özel idaresi ekipleri tarafından da ilçe, köy ve şehirlerarası yollarda karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. 
Kar yağışı nedeniyle merkezde 67 olmak üzere il genelinde 200 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, hafta sonuna kadar kar yağışının etkili olması beklenirken en düşük sıcaklığın eksi 9, en yüksek sıcaklığın ise 2 derece olması tahmin ediliyor. 

(İHA)

İlgili Haberler
Türk Telekom'dan internet erişiminde yaşanan problemlere ilişkin açıklama
Türk Telekom'dan internet erişiminde yaşanan problemlere ilişkin açıklama
Çölyak paneli bugün
Çölyak paneli bugün
“Gençliği kurtarmak için sivil toplum ortak hareket etmeli”
“Gençliği kurtarmak için sivil toplum ortak hareket etmeli”
Cihat Savsar’ın acı günü
Cihat Savsar’ın acı günü
Ülke genelinde dev uyuşturucu operasyonu
Ülke genelinde dev uyuşturucu operasyonu
Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Çorum’da toplandı
Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Çorum’da toplandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim