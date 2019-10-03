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200 kınalı keklik doğaya salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün istasyonlarında üretilen 200 keklik düzenlenen   törenle, Sıklık Tabiat Parkı'nda doğaya salındı.

200 kınalı keklik doğaya salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün istasyonlarında üretilen 200 keklik düzenlenen   törenle, Sıklık Tabiat Parkı'nda doğaya salındı.

03 Ekim 2019 Perşembe 16:40
200 kınalı keklik doğaya salındı

Vali Yardımcısı Yüksel,  burada yaptığı açıklamada, kentte 2003-2018 yıllarında yaklaşık 10 bin, 2019 yılında ise 2 bin 500 kınalı kekliğin doğaya salındığını söyledi.

Yüksel , Kekliğin, çiftçilerin kımıl ve süne ile mücadelesinde önemli bir araç olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi.

"Keklik en başta hububat tarımıyla uğraşan çiftçilerimizin dostu. Süne ve kımıl mücadelesinde keklikler bize çok destek oluyor. Onun yanı sıra kendi beslenme zinciri içerisinde diğer canlılara da besin oluyor. Yeter ki bizimkiler gereğinden fazla bu hayvanların doğal üremelerine engel teşkil edecek, canice, zalimce avlanma yapmasın. İl Av Komisyonu kararları alırken bir dönem avı kapatıyoruz, bir dönem açıyoruz. Avcılarımız bu işin eğitimini, belgesini almadan avlanma yapmamalı. İzinli avcıların da bu canlılara sahip çıkması, kotaları aşmaması gerekiyor. Kınalı kekliklerin Sıklık Tabiat Parkı çevresinde daha fazla bilinir olmasını sağlamak istiyoruz. Ziyarete gelen insanlar aman dokunmasın. Bu bölge ava tamamen yasak. Bu hayvanların bölgede çoğalmasını istiyoruz. Yakında bunları şehir merkezinde bile görebiliriz." dedi.

Törene katılan  ve avcılara çağrıda bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, kekliklerin yaban hayatının korunması ve gelişmesinde önemli katkısının olduğunu dile getirdi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü olduğunu hatırlatan Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ise, ''Allah'ın yarattığı tüm canlıların bir hukuku olduğunu unutmadan yaşamalıyız'' dedi.

Törene Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel’in yanı sıra  Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ‘da katıldı.

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