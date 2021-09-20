“20 yılda 22 milyarlık yatırım yapıldı”

Ulukavak Mahallesi Yazıçarşı bölgesinde bir çay ocağında hemşehrileriyle bir araya gelen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, hem vatandaşların sorunlarını dinledi, hem taleplerini aldı, hem de ülke gündemiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.



Kendisine iletilen bazı sorunları anında ilgili kişi veya kurumla görüşerek çözmenin gayreti içerisinde olan Milletvekili Ceylan, bazı taleplerle ilgili de gerekli kişi ve kurumlara talimatlar verdi.

Sohbet sırasında Çorum’a yapılan hizmetlerden de bahseden Milletvekili Ceylan, son 2 yılda 33 okulun yapıldığını, 20 yıllık Ak Parti iktidarı döneminde ise bu sayının 133 olduğunu dile getirdi.

Çorum’a yapılan yatırımların 22 milyarı geçtiğine işaret eden Milletvekili Ceylan, Çorum’un gündeminden düşmeyen demiryolu ve havaalanı konusunda ise, “Vakti zamanı gelince bu hizmetlerde gelecek” dedi.

Çorum’un önceliğinin herkesin ve her kesimin hemfikir olduğu gibi demiryolu olduğunu söyleyen Ceylan, 14 milyar gibi devasa bir bütçe gerektiren hızlı tren hattı ihalesinin bu senenin sonunda yapılacağını kaydetti.



Çorum için gece gündüz demeden tüm teşkilatlarla, belediye başkanlarıyla ve milletvekili arkadaşlarıyla birlikte çalıştıklarını belirten Ceylan, eski devlet hastanesinin yıkılarak yerine yeni bir hastanenin yapılacağını, ayrıca çorum ölçeğinde hiçbir ilde bulunmayan “Asrın yatırımı” olarak görülecek Onkoloji tanı ve Tedavi Merkezi’nin Çorum’a kazandırıldığını vurguladı.

Aynı şekilde Polis Moral Eğitim Merkezi’nin de Samsun yolu üzerinde yapılacağını ifade eden Ceylan, “Bizim derdimiz millet ve millete hizmet. Bizim kırmızı çizgimiz, bayrak, vatan ve ezandır. Bayrağımız inmesin, vatanımız bölünmesin, ezanımız dinmesin diye mücadele ediyoruz. Canımız pahasına da etmeye devam edeceğiz. O’nun için sizlerden de kim bu millet için hizmet ediyor, kim kapalı kapılar ardında hesaplar yaparak hainlik ediyor görmenizi istiyorum” dedi.

Türkiye’de beka sorunu olmadığını iddia edenlerin olduğunu dile getiren Ceylan, “Bu ülkede beka sorunu vardır. Çok değil daha 4 yıl önce bu ülkeyi ele geçirmek için hain FETÖ tarafından 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Bu darbe girişimi saat 20.00’de değil de, gece 03.00’te olsa idi, ne olurdu düşünebiliyor musunuz? Hangimiz bugün burada böyle bir ortamda konuşuyor olabilirdik. Allah aşkına bunları unutmayalım. Bizim tek devletimiz, tek vatanımız var. Gidecek başkada bir yerimiz yok” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

