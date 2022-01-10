20 yıl hapisle aranan hükümlü oto yıkarken yakalandı
ÇORUM'da, bir suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ö. (23), akaryakıt istasyonunda otomobilini yıkadığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Firari hükümlünün yakalandığı sırada polisler arasında çıkan arbede güvenlik kamerasına yansıdı.
Güncel 10.01.2022, 13:11
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası onanan O.Ö. için yakalama kararı verilmesinin ardından çalışma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takipte de bulunduğu O.Ö., düzenlenen operasyonla akaryakıt istasyonunda otomobilini yıkadığı sırada yakalandı. O.Ö. emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Bu arada firari hükümlünün yakalandığı sırada polisler arasında çıkan arbede de güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, koşarak istasyona gelen sivil ekiplerinin müdahalede bulunduğu firari hükümlüyü yere yatırdığı, bu sıra da arbede çıktığı anlar yer aldı.
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