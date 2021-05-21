20 yaşında canına kıydı

Gülabibey Mahallesi Kafkasevler bölgesinde yaşayan bir kişi sabah saatlerde evinden çıkıp işe giderken iki apartman ilerisindeki bir apartmanın çardağında asmanın demirlerine iple kendini asarak intihar etmiş genci buldu.

Çorum’un İskilip ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Oğuzhan A.’yı bulan şahıs hemen 112’den yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. 20 yaşındaki gencin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

(Haber Merkezi)

