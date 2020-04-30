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20 yaşın altındakiler iftar ve sahur vakitlerinde simit satamayacak

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, olağanüstü toplandı. Toplantıda önemli kararlar alındı.

30 Nisan 2020 Perşembe 18:52
20 yaşın altındakiler iftar ve sahur vakitlerinde simit satamayacak

Alınan kararların başında, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı kişilerin Ramazan Ayı boyunca iftar ve sahur vakitlerinde simit satmalarına da müsaade edilmemesine, bunun dışında simit satacak kişilerin, eldiven ve maske kullanarak, gerekli hijyen kurallarına uymak şartıyla simit satabilmelerine, satış esnasında sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi yer aldı.

Ramazan Ayı boyunca mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için Belediye Başkanlığınca; mezarlık giriş ve çıkışlarında gerekli düzenlemelerin yapılmasına karar verildi.

Mezarlık ve türbe ziyaretlerinde sosyal mesafenin sağlanamayacağı aşırı kalabalık ziyaretlerin oluşmaması için gerekli önlemlerin alınmasına, Arife günü ile Bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılmasına, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilmesine ayrıca, Ramazan ayı boyunca fırınlarda pide ve ekmek üretimlerinin iftar vaktinden 2 (iki) saat önce sonlandırılmasına karar verildi.

Alınan bir başka karar ise; ilimizde gölet, baraj ve nehirlerde olta balıkçılığının ve amatör balıkçılığın ikinci bir talimata kadar yasaklanması oldu. (Haber Merkezi)

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