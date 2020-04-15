20 yaş altı için kontrollü izin

Talepte bulunulan Valiliklerce “Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği” hükümleri uyarınca “Aracı Belgesi” verilmiş kişiler veya işçi grubu temsilcileri vasıtasıyla, şehirlerarası seyahat edecek olan mevsimlik tarım işçilerinin ilimize girişlerine izin verilmesine,

İlimize gelecek mevsimlik tarım işçilerinin, her iki il Valiliğinin birlikte belirleyeceği zamanda, harekete geçilmeden önce gerekli sağlık kontrollerine tabi tutulduktan sonra toplu ulaşım araçları ile (seyrekleştirme kurallarına uygun olarak) çıkış ilinden transit şekilde ilimize gelmelerine, ayrıca seyahat sırasında Kovid-19 hastalığından korunmak amaçlı uyulacak kuralları içeren bilgilendirmelerin yapılmasına, maske ve eldiven kullanımının sağlanmasına, karar verildiği vurgulandı.

Alınan kararlar kapsamında Çorum’a gelecek mevsimlik işçilerin konaklayacağı alanlarda temel ihtiyaçlarının giderileceği ve Coranavirüs salgının yayılımının engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınacağı, mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları tesis/konteynır/çadırlarda yatak aralarının en az 1,5 (bir buçuk) metre olacak şekilde yerleştirileceği, sosyal alanlarda kişiler arası sosyal izolasyon mesafesinin (en az 1,5 metre) korunmasının sağlanmasına, kapalı alanların sıklıkla havalandırılmasına, havalandırılamıyor ise mesafelerin en az 3’er metre olacak şekilde artırılmasına karar verildiği vurgulandı.

Açıklamada, mevsimlik tarım işçilerinin toplu olarak bulundukları alanlarda tuvalet, banyo gibi kalıcı veya seyyar alanların belediye ya da İl Özel İdaresi tarafından oluşturulacağı,

Arıcılıkla iştigal eden kişilerin faaliyetlerine ilgili mevzuatında getirilen kurallara uymaları halinde herhangi bir kısıtlama getirilmemesine, Göçerler ve arıcıların gittikleri yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla temas etmemeleri için gerekli önlemlerin kolluk birimlerince alınmasına karar verildiği belirtildi.

AKARYAKIT İSTASYONLARINDAKİ YIKAMA ALANLARI KAPATILDI

Akaryakıt istasyonlarında bulunan ve araç sahipleri tarafından 1 TL ile yıkama yapılan araç yıkama bölümlerinin ikinci bir talimata kadar geçici olarak kapatıldığının belirtildiği açıklamada 18-20 yaş aralığında olup kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel ya da işçi olarak çalışanların, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenlerin, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, bu istisnanın 01.Ocak 2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmamasına karar verildiği belirtildi.

20 YAŞINDAN KÜÇÜK ENGELLİLER GÖZETİM ALTINDA SOKAĞA ÇIKABİLECEK

İl Hıfzısıhha Meclisi tarafından alınan kararlar kapsamında bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde oluşturabileceği muhtemel olumsuzlukların dikkate alınması neticesinde; otizm, ağır mental retardasyon, down sendorumu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilmesine de izin verildi.(Haber Merkezi)