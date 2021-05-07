20 kişi izolasyon yurduna yerleştirildi

Çorum’da evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 20 kişi, yurda yerleştirilerek karantina altına alındı.

Çorum Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ederken, yapılan çalışmalarla ilgili olarak şu bilgilere yer verildi:

“07.05.2021 tarihli ilimiz merkez ve ilçelerinde 117 adet ihbar alınmıştır. Bu ihbarların 8 tanesi asılsız ya da mükerrer ihbar olup geriye kalan 109 ihbar Mahalle Denetim Ekiplerimize bildirilmiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. Bununla birlikte yine ilimiz merkez ve ilçelerinde Mahalle Denetim Ekiplerince 1.731 kişi denetlenmiştir. Ayrıca denetim ekiplerince 8.408 işyeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 2 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 672 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır.

İl Salgın Denetim Merkezi Saha Denetim ekiplerimizce 30.04.2021 -07.05.2021 tarihleri arasında evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 20 kişi tutanakla tespit edilmiş olup yurda yerleştirilerek karantina altına alınmıştır. 07.05.2021 tarihi itibariyle izolasyon sürelerini tamamlamak üzere yurtta karantinaları devam eden 7 kişidir.” (Haber Merkezi)

