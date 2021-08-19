20 günlük asker kalbine yenildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vatani görevini yapan Çorumlu İlhan Öztürk (26), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ölen asker Çorum’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vatani görevini yapan Çorumlu İlhan Öztürk (26), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Henüz 20 günlük asker olduğu öğrenilen İlhan Öztürk, gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Öztürk'ün cenazesi uçakla önce Merzifon Havaalanına ardından da karayolu ile Çorum’da getirildi. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda tören düzenlendi. Düzenlenen törende Baba Ali Öztürk ve Annesi Gültaze Öztürk ayakta güçlükle durduğu gözlendi. Burada düzenlenen törenin ardından Öztürk’ün Türk bayrağına sarılı tabutu evinin önünde helallik alınmasının ardından Seydimçakallı Köyü’nde toprağa verildi. Cenaze törenine AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Jandarma Albay İlhan Uzunoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, bazı daire müdürleri, ailesi ve vatandaşlar katıldı.