Son Dakika

20 günlük asker kalbine yenildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vatani görevini yapan  Çorumlu İlhan Öztürk (26), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ölen asker Çorum’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Güncel 19.08.2021, 15:56 19.08.2021, 18:07
283

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vatani görevini yapan  Çorumlu İlhan Öztürk (26), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ölen asker Çorum’da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vatani görevini yapan  Çorumlu İlhan Öztürk (26), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Henüz 20 günlük asker olduğu öğrenilen İlhan Öztürk, gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Öztürk'ün cenazesi  uçakla önce Merzifon Havaalanına ardından da karayolu ile Çorum’da getirildi.  Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda tören düzenlendi. Düzenlenen törende   Baba Ali Öztürk ve Annesi  Gültaze Öztürk  ayakta güçlükle durduğu gözlendi.  Burada düzenlenen  törenin ardından  Öztürk’ün  Türk bayrağına sarılı tabutu  evinin önünde helallik alınmasının ardından  Seydimçakallı Köyü’nde toprağa verildi. Cenaze törenine  AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Jandarma Albay İlhan Uzunoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, bazı daire müdürleri, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
18°
açık
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@