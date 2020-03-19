Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
hafif kar yağışlı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
85577
ALTIN
309.201
DOLAR
6.4828
STERLİN
7.5472
EURO
7.0388

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı

MEB tarafından gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları, "e-devlet" ve "personel.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı

MEB tarafından gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları, "e-devlet" ve "personel.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

19 Mart 2020 Perşembe 00:45
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları, "e-devlet" ve "personel.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmen ataması için Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törene katıldı.

Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında adayların katılmadığı atama töreninde yaptığı konuşmada, devletin, olağanüstü dönemde de bütün iş ve işlemlerini sürdürdüğünü belirtti.

Her şeyi zamanında yapmak için gayret sarf ettiklerini vurgulayan Selçuk, "79 farklı alanda 69 ilimize 19 bin 921 öğretmenimizi daha atamak üzere bir araya geldik." dedi.

Atama işlemleriyle ilgili emeği geçenlere teşekkür eden Selçuk, yeni atanan öğretmenlere başarılar diledi.

Ziya Selçuk, öğretmenliğin zor bir görev olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik, aklı, kalbi ve hayali birleştirmeyi gerektiren bir görev. Bu anlamda öğretmenlerimize güveniyoruz. Onların heyecanını paylaşıyoruz. Bir ülkenin eğitim sisteminin kalitesinin öğretmenlerinin niteliğiyle doğrudan doğruya ilgili olduğunu biliyoruz. Türkiye genelinde doluluk oranı bu atamayla birlikte yüzde 92,3'e çıkmış bulunuyor. Bunu önümüzdeki süreçte daha da yükseltmek azmi ve gayretindeyiz." 

Yeni atanacak öğretmenlerin başarılı bir öğretmenlik süreci yaşamaları için her türlü tedbiri aldıklarını anlatan Selçuk, atanan öğretmenlerin ilerleyen süreçte bütün işlemlerinin hayata geçirilmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Bakan Selçuk, salonda bulunan gazetecilerden kura için rakam istedi. Kura numarasının "571694832" olarak belirlenmesinin ardından Ziya Selçuk butonuna bastı ve atama başladı.

Salondaki ekranda adayların atandığı iller ve okulları paylaşıldı.

İlgili Haberler
Dünya Sağlık Örgütü: 'Aşı denemeleri başlatıldı'
Dünya Sağlık Örgütü: 'Aşı denemeleri başlatıldı'
Motorinde 27 kuruş indirim
Motorinde 27 kuruş indirim
"Hasta sayımız 191’e ulaştı"
"Hasta sayımız 191’e ulaştı"
İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması
İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması
“Yeni döner sermaye yönetmeliği adil değil”
“Yeni döner sermaye yönetmeliği adil değil”
Vali Çiftçi, “İdareye Mülki Bakış”ı anlattı
Vali Çiftçi, “İdareye Mülki Bakış”ı anlattı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim