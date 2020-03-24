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“20 bin basın emekçimiz, ülkemizin, milletimizin ve insanlığın hizmetinde”

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Koronavirüs (Covid-19) salgınının basın sektörünü derinden etkilediğini belirterek, sektörde özveriyle çalışan basın emekçilerinin ve halkın doğru haber alması amacıyla yayınlarını sürdürme mücadelesi veren basın kuruluşlarının bu zor dönemde desteklenmesi gerektiğini belirtirken, BİK’in aldığı bir dizi kolaylaştırıcı önlem nedeniyle Yönetim Kurulu’na ve Genel Müdür Rıdvan Duran’a teşekkür etti.

“20 bin basın emekçimiz, ülkemizin, milletimizin ve insanlığın hizmetinde”

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Koronavirüs (Covid-19) salgınının basın sektörünü derinden etkilediğini belirterek, sektörde özveriyle çalışan basın emekçilerinin ve halkın doğru haber alması amacıyla yayınlarını sürdürme mücadelesi veren basın kuruluşlarının bu zor dönemde desteklenmesi gerektiğini belirtirken, BİK’in aldığı bir dizi kolaylaştırıcı önlem nedeniyle Yönetim Kurulu’na ve Genel Müdür Rıdvan Duran’a teşekkür etti.

24 Mart 2020 Salı 21:50
“20 bin basın emekçimiz, ülkemizin, milletimizin ve insanlığın hizmetinde”

Diğer kamu kuruluşlarının da medyaya desteklerini artırmalarını beklediklerini ifade eden Nuri Kolaylı, basın sektörünün beklentilerini şöyle özetledi:

“Halkı doğru bilgilendirmek için özveriyle çalışan basın mensuplarımız adına önerilerimizi, Anadolu Ajansı'nın 3 ay süreyle yerel basından abone ücreti almaması, RTÜK paylarıyla, Türksat kirasının alınmaması veya ertelenmesi, kiranın Türk lirasına çevrilmesi, sigorta ve muhtasar ödemelerinin 3 ay ertelenmesi, vergi borcu sorgulamasına 3 ay süreyle ara verilmesi, başta gazete kağıdı olmak üzere gazete sarf malzemeleri temininin kolaylaştırılması olarak sıralayabiliriz.”

“Kamu görevi yapan arkadaşlarımız zor şartlarda özveriyle çalışmaktadır. Virüs tehdidine karşın, gerek sahada gerekse işyerlerinde görevli meslektaşlarımızın hijyen şartlarının sağlanması gerekmektedir” diyen Kolaylı, “Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nu oluşturan yaklaşık 20 bin basın emekçisine güveniyor, her zaman ülkemizin, milletimizin ve insanlığın hizmetinde olacağımızı, doğru ve tarafsız habercilik ilkelerinden taviz vermeden görevimizi yapacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.” dedi.

(Haber Merkezi)

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