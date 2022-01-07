“20 Aralık gecesi olanları muhalefet de anlayamadı”

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın, 20 Aralık gecesi piyasaya 40 milyar dolar sürüldüğü yolundaki açıklamasının yankıları sürerken, BTP Sözcüsü Emre Polat, muhalefetin de 20 Aralık gecesi yaşanan olayı hâlâ idrak edemediğini öne sürdü ve Bakan Nebati’ye “20 Aralık gecesi bir şekilde piyasaya sokulduğunu düşündüğümüz 40 milyar dolar ne zaman çekilecek ve çekildiğinde başımıza neler gelecek?” sorusunu yöneltti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 40 milyar dolar konusu gündeme geldiğinde, “Türkiye’de öyle bir paraya neden ihtiyaç olsun ki, zaten Türkiye piyasası sığ bir piyasa.” dediğini hatırlatan BTP Sözcüsü Polat, “Türkiye gibi dünyanın en büyük ilk 20 ekonomisi arasında olan bir ülkeyi, ülkenin ekonomi bakanının bu kadar küçük görmesi anlaşılır gibi değil” dedi.

Emre Polat, açıklamasını şöyle sürdürdü: “O gece bir şekilde piyasaya sokulduğunu düşündüğümüz 40 milyar dolar piyasadan ne zaman çekilecek ve çekildiğinde ekonomimizin başına neler gelecek? O zaman yaşanacak yıkımın şimdiden öngörülmesi ve ekonomimizin nasıl bir oyun sahasına dönüştürüldüğünü anlatmaya çalışıyoruz.”

“Sayın Bakan, lütfen gözlerimin içine bakın! Gözlerimdeki ışıltıyı görüyor musunuz? Bu Işıltı bu ülkenin içine düştüğü dar boğazdan, ekonomik buhrandan ve tıkanmışlıktan kurtaracak tek modele, Milli Ekonomi Modeli’ne sahip olmanın verdiği ışık. Bu ışık bu ülke için ömrünü adamış Haydar hocanın ışığı. Bu ışık genç yaşında bu ülkenin çocuklarına bu ülkenin yaşlılarına huzurlu bir gelecek sunmak için yola çıkan Hüseyin Baş’ın ışığı.”

(Haber Merkezi)

