2. yaşa pastalı kutlama

Programda konuşan İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, 25 Ekim 2017 tarihinde İYİ Parti kimliği ile siyaset sahnesinde yerlerini aldıklarını belirterek, “Genel Başkanımız Meral Akşener’in liderliğinde İYİ Parti’yi kurarak ne kadar isabetli bir karar verildiğini ve Türkiye’nin İYİ Parti’ye ne kadar çok ihtiyacı olduğunu şimdi çok daha iyi anlıyoruz” diye konuştu.

Partilerinin kuruluş aşamasında çok büyük baskı ve engellemelerle karşılaştıklarını dile getiren Erkan Yıldız, “Cesur yürek Genel Başkanımız Akşener’i yıldıramadılar. ‘Partiyi kuramaz’ dediler, kurduk. ‘Seçime giremez’ dediler, girdik. İlk seçimlerde de TBMM’deki yerimizi aldık. Haziran seçimlerinde ‘Bunlar FETÖ’cü’ dediler tutmadı. Mart seçimlerinde ‘PKK ile işbirliği yapıyorlar’ dediler yine tutmadı. Tüm oyunları bir bir bozduk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener.’ Barış Pınarı Harekatı’nda da birlik ve beraberliğimizin ne kadar kıymetli olduğunu gördük.

İyilik umuttur, iyilik adalettir, iyilik cesarettir, iyilik kararlılıktır, iyilik bilgidir, iyilik medeniyettir, iyilik gelecektir, iyilik zenginliktir. Eline ay-yıldızlı kınayı yakarak ülkesi için yola çıkan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in ‘Umutlarımız var, gücümüz var. Adil bir Türkiye istiyoruz. Özgür bir toplum istiyoruz. Buna hakkımız var. Yeni bir siyasal hareketle Türkiye kucaklaşmasını başlatıyoruz. Allah hayırlı eylesin’ diyerek çıktığımız bu yolda tam 2 seneyi doldurduk. Türkiye elbette iyi olacak. Sözlerimi yine Genel Başkanımızın mesajı ile bitirmek istiyorum. ‘Yılmayacağız, yıkılmayacağız. Güneşi görene kadar yorulmayacağız.’ İyi ki varsınız” dedi.

Konuşmanın ardından ise Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız ve partililer kutlama pastasını hep birlikte kesti. İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ise Ankara’da düzenlenen 2. yıl resepsiyonuna katıldığı için Çorum’daki kutlama programına katılamadı.

(Volkan SINAYUÇ)