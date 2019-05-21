2 şüpheli, nefes kesen kovalamacayla yakalandı

Çorum'da polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi bir otomobille kaçmaya başladı. Şüphelileri takibe alan polis arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında şüpheliler, kaçtığı otomobille 2 otomobile ardından TIR'a ve bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otromobilin arka tekerleği yerinden çıktı. 3 teker üzerine sürdükleri otomobile kaçmayı sürdüren şüpheliler, Çorum- Sungurlu karayolunu takip ederek köy yoluna girdi. Çok sayıda polis ekibinin kovaladığı ve 3 teker üzerine 2 kilometre yol giden şüpheliler, kıskıvrak yakalandı. Polis ile şüphelilerin arasındaki kovalamaca kameralara yansıdı.

Şüphelilerin yarı açık cezaevi firarisi E.Y. ile polis tarafından aranan E.S. olduğu belirlendi. Otomobilde arama yapan polis ekipleri, araç alım satımı için düzenlenmiş evrak ve bir adet pompalı tüfek ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

(Yusuf ÇINAR)