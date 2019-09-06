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2 proje için Tuncel’e yetki verildi

Millet Bahçesi’ne yapılması planlanan “Çorum MİNYA Projesi” ile Velipaşa Hanı'na kaynak temini için OKA'ya sunulacak projelerin takibini Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel yapacak.

2 proje için Tuncel’e yetki verildi

Millet Bahçesi’ne yapılması planlanan “Çorum MİNYA Projesi” ile Velipaşa Hanı'na kaynak temini için OKA'ya sunulacak projelerin takibini Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel yapacak.

06 Eylül 2019 Cuma 22:21
2 proje için Tuncel’e yetki verildi

Millet Bahçesi’ne yapılması planlanan “Çorum MİNYA Projesi” ile Velipaşa Hanı'na kaynak temini için OKA'ya sunulacak projelerin takibini Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel yapacak.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, seçim vaatleri arasında bulunan Çorum MİNYA Projesi ile restorasyonu devam eden tarihi Velipaşa Hanı’na kaynak sağlanması amacıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) proje hazırlandığını belirterek, her iki projenin takibinin Başkan Yardımcısı Zübeyr Tuncel tarafından yapılacağını söyledi.

Belediye Meclisi’nin dünkü oturumunda iki ayrı projeye kaynak temini için Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel’e istenen yetki oybirliğiyle kabul edildi. (Taner ŞİMŞEK)

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