Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
92606
ALTIN
248.537
DOLAR
5.7852
STERLİN
7.3580
EURO
6.5356

2 otomobil yana devrildi: 4 yaralı

Çorum’da iki otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazalarda 4 kişi yaralandı.

2 otomobil yana devrildi: 4 yaralı

Çorum’da iki otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazalarda 4 kişi yaralandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 19:52
2 otomobil yana devrildi: 4 yaralı

Çorum’un Ortaköy İlçesi’nde Çorum-Amasya Karayolu üzeri Senemoğlu Köyü mevkiindeki kazada ise A.E.Ç (50) yönetimindeki araç dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucunda yolun sağ tarafına devrildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan E.D (32) yaralanarak Ortaköy Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çorum-İskilip Karayolu üzerinde ise D.Y (32) yönetimindeki araç Danaderesi mevkiinde yolun sağ tarafına devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan D.Y (53) yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İki kazayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Amacımız, neslimizi yeniden ihya ederek geleceğimizi inşa etmektir”
“Amacımız, neslimizi yeniden ihya ederek geleceğimizi inşa etmektir”
Gür’den Yıldırım ve Gelgör’e hayırlı olsun ziyareti
Gür’den Yıldırım ve Gelgör’e hayırlı olsun ziyareti
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti Çorum Teşkilatı İstanbul’da
AK Parti Çorum Teşkilatı İstanbul’da
Süper Loto'dan süper ikramiye
Süper Loto'dan süper ikramiye
Hikmet Coşkun toprağa verildi
Hikmet Coşkun toprağa verildi

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim