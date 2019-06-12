2 otomobil yana devrildi: 4 yaralı

Çorum’un Ortaköy İlçesi’nde Çorum-Amasya Karayolu üzeri Senemoğlu Köyü mevkiindeki kazada ise A.E.Ç (50) yönetimindeki araç dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucunda yolun sağ tarafına devrildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan E.D (32) yaralanarak Ortaköy Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çorum-İskilip Karayolu üzerinde ise D.Y (32) yönetimindeki araç Danaderesi mevkiinde yolun sağ tarafına devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan D.Y (53) yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İki kazayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)