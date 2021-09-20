2 öğrenciyi öldüren eski muhtar hâkim karşısında

Olay, 12 Mart'ta, Alaca ilçesi İmat köyünde meydana geldi. Köyün eski muhtarı Selfet Başkuş, oğlu Z.E.B. ile aynı okul servisini kullanan Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi’yi serviste tabancayla vurarak yaraladı. Taşar ve Hakverdi, kaldırıldıkları Alaca Devlet Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti. Olayın ardından bir yakınına giderek, 'Ben çocukları vurdum, oğlum size emanet' diyen Başkuş, jandarmaya giderek teslim oldu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Selfet Başkuş hakkında Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Çocuğun ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

“KÖYLÜLER TEPKİ GÖSTERİNCE ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇTİM”

Başbuş, yargılandığı davada dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Selfet Başkuş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmaya, ölen çocukların aileleri ile taraf avukatları da katıldı. Duruşmada savunma yapan Selfet Başkuş, “Z.E.B, benim oğlum olur. Bu olaydan yaklaşık 1 hafta önce çocuğumun öğretmenleri beni okula çağırdı, çocuğumun psikolojisinin bozuk olabileceğini, bu nedenle engelli okuluna göndermeleri gerektiğini bana söylediler. Ben de oğlumun herhangi bir psikolojik rahatsızlığının bulunmadığını söyledim. Oğluma yönelik taciz iddialarıyla ilgili olay tarihinden 1 hafta önce kolluğa intikal etmişti, zaten bu taciz iddiaları yaklaşık 4 sene öncesine dayalıydı. Biz kimseye söylemek istemiyorduk. Bu olaydan 1 hafta önce öğretmenleri bizi okula çağırdı, bu işin gizli kalamayacağını söylediler. Bu şekilde taciz olayıyla ilgili gerekli işlemler başladı. Kayınımın oğlu olan M.B., bana A.K., E.K., M.C., M.B., Kaan Hakverdi ve Tunç Taşar’ın oğluma yönelik tacizde bulunduğunu söylemişti. Bu şekilde olaydan 1 hafta önce soruşturma başladı ancak köylüler tepki gösterince ben de iş büyümesin diye şikayetimden vazgeçtim” dedi.

“KENDİMİ KAYBETTİĞİM İÇİN DETAYLARI HATIRLAMIYORUM”

Olay gününü anlatan Selfet Başkuş, “Okullar açıldıktan sonra oğlum sadece 3 gün okula gitti, 4’üncü gün okula gitmek istemedi. Bunun üzerine ben de doğrudan okul servisinin bulunduğu yere gittim, silah üzerimdeydi, taşıma ruhsatı olduğu için ben silahı üzerimde taşıyorum. Bu şekilde okul servisinin bulunduğu yere gittim, servis aracından içeri girdim. Kaan ve Tunç, servis aracının içindeydi. Kendimi kaybederek, üzerimde bulunan silahla 5 ya da 6 el ateş ettim. Kendimi kaybettiğim için detayları hatırlamıyorum. Daha sonra muhtar yanıma geldi ve ‘ne yaptın’ diye bana söylendi. Ben de silahımla birlikte eve gittim, jandarmayı aradım ve olayı anlattım” ifadelerini kullandı.

KENDİNCE SAVUNMA YAPTI

Öte yandan öldürülen Tunç Başar’ın avukatı Eşref Kaya ise duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “İki çocuğumuzun servis aracında öldürülmesi ile ilgili tutuklu sanık cinayeti itiraf etti. Fakat, cinayeti işleme sebebini kendince haklı göstermeye çalışarak kendi çocuğunu öne sürmektedir. Sanığın bu ifadesi sadece acılı ailelerin acılarını artırmıştır. İki tane çocuğu getirecek bir durum değildir. Sanık ağırlaştırılmış müebbet istenmektedir” dedi. (Yusuf ÇINAR)

