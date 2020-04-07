2 milyon dolarlık ihracat yaptı

1986 doğumlu elektrik elektronik mühendisi Ilıca, IPARD desteklerinden faydalanarak kurduğu meyve soğuk hava deposu hakkında şu bilgileri verdi: “Elektromekanik taahhüt işleriyle uğraşırken TKDK desteklerinden haberdar oldum. Aile büyüklerimiz ile birlikte hangi sektör bize yatırım yapmaya uygun diye araştırmalar yaparken, Çorum’da meyve soğuk hava deposuna yönelik ihtiyacı tespit ettik. En modern soğuk hava deposu için gerek yurtiçi gerek yurtdışı incelemeler ve ziyaretler gerçekleştirdik. Sonunda projemizi kendimiz hazırladık. IPARD I dönemi 13. Çağrısı ve IPARD II dönemi 2. Çağrısında sunduğumuz toplam 5 milyon TL yatırım tutarlı projelerimiz için 2,5 milyon TL hibe aldık” dedi.

“İŞLETMENİN ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACI DA TKDK’DAN KARŞILANDI”

2016 yılında faaliyete geçirdikleri tesislerinin dinamik atmosfer kontrollü sistem olarak adlandırılan en son teknolojiye sahip olduğunu kaydeden Ilıca, “Bu teknoloji sayesinde, klasik depolardaki 6-7 ay olan muhafaza süresi 14 aya uzamıştır. Depolanan ürünler tazeliğinden ve doğallığından hiçbir şey kaybetmemektedir. Tesisimizin en büyük işletme gideri olan elektrik enerjisine de yine TKDK ile çare bulduk. 2019 yılında 400 kW’lık yenilenebilir enerji yatırımımızı da tamamladık” ifadelerini kullandı.

ÇORUM’DAN ELMA, AYVA, NAR VE KİVİ İHRAÇ EDİYOR

Kendi meyve bahçelerinden elde ettikleri meyvelerle birlikte, doğrudan üreticilerden satın aldıkları diğer meyveleri tesiste kurulu tasnif sistemiyle boylayarak depoladıklarını ve özel ambalajlarında yıl boyu pazarladıklarını belirten Ilıca, şunları söyledi:

“Tesisimizde her dönem elma ve diğer meyve türleri bulunmaktadır. Alanında dünyadaki en son teknolojiyi barındıran tesisimizle ülkemizdeki büyük zincir marketlerin ihtiyacını karşılamakta, aynı zamanda Hindistan, Gürcistan, Umman, Arabistan ve Dubai’ye elma, ayva, nar ve kivi ihraç etmekteyiz.”

HEM İSTİHDAM SAĞLADI HEM DE 2 MİLYON DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ

“Daimi olarak 13 kişiyi istihdam ettiğimiz tesisimizde, iş yoğunluğunun arttığı dönemlerde 50’den fazla çalışanla işlerimizi yürütmekteyiz. 2018 yılında 500 bin dolar olarak gerçekleşen ihracatımız, 2019 yılında 4 kat artarak 2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.”

“TARIMSAL ÜRETİMİN KAZANÇ GARANTİSİ SOĞUK HAVA DEPOLARIDIR”

“Meyvecilik sektöründe tarımsal üretimin kazanç garantisinin soğuk hava depoları olduğunu bu tesisimizi kurduktan sonra yaşayarak öğrenmiş olduk. Modern usullerle depolama sayesinde meyvelerimiz hasat dönemi fiyatlarından çok daha yüksek değer buldu. Böylece emeğimizin karşılığını daha fazla almaya başladık”

“TKDK MİLLİ BİR DURUŞUN VE ÜRETİMİ TEŞVİK EDEN KURULUŞUN ADIDIR”

“Bu tesisimizin hayat bulmasında yanımızda olan, yol gösteren, yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz. Devletimiz var olsun. Biz, şirket olarak devletimizin TKDK aracılığıyla yatırımcılara sunduğu destekten yararlandık, modern ve dev bir tesise sahip olduk. Dileriz ki, TKDK’nın çağrılarından başkaları da yararlansın, ülkemize ve insanımıza yararlı işler yapsın. TKDK, “ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde” ifadelerini haklı çıkaracak şekilde benim bir projem var diyen, tarımla uğraşan herkesin yanında olan bir kurumdur. Arıcılıktan, zanaatkarlık ve katma değerli ürün üretimine, kırsal turizmden yenilenebilir enerjiye, et, süt üretiminden işlemesine, meyve, sebze depolamaya, tıbbi ve aromatik bitki üretiminden işlenmesi ve pazarlanmasına, tarım ve hayvancılık alanındaki devasa tesislere kadar bu ülkede bir faaliyet yapmak isteyen herkese bu kurumun söyleyeceği bir sözü, katkı yapacağı bir proje alanı vardır. Bu milli bir duruştur. Üretimi teşvik etmek yolunda çok ciddi bir kuruluştur. Yatırım yapmak isteyene babanın oğluna veremeyeceği kadar destek olmakta, yarısını sen yap, yarısı benden demektedir. Herkese kabul edilebilir bir projesi varsa destek olmakta, yüküne omuz vermektedir. Bayanlara ve gençlere proje seçiminde ve bazı sektörlerde hibe oranlarında daha da şefkatli davranmaktadır. İyi ki varsın TKDK. İyi ki varsınız bu kurumun özverili, çalışkan insanları. Hepinize teşekkürler.” (Haber Merkezi)