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2 madende kaza: 4 işçi yaralandı

Çorum’un iki ayrı ilçesinde bulunan maden ocaklarında yaşanan kazalarda 4 işçi yaralandı.

2 madende kaza: 4 işçi yaralandı

Çorum’un iki ayrı ilçesinde bulunan maden ocaklarında yaşanan kazalarda 4 işçi yaralandı.

10 Ekim 2019 Perşembe 20:47
2 madende kaza: 4 işçi yaralandı

Alınan bilgiye göre ilimiz Dodurga İlçesi Alpagut Köyü’nde faaliyet gösteren işyerinde çalışan M.A (30) kömür kazdığı esnada sol ayağından hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandı. Aynı işyerindeki diğer kazada ise E.D (28) yine kömür kazdığı esnada sol el başparmağını sıkışması sonucu hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandı. Yaralı iki işçi Dodurga Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İlimiz İskilip İlçesi’nde bulunan bir madende ise B.Ş (39) isimli işçi kömür parçasının sol omzuna düşmesi sonucu hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandı. Aynı işyerindeki diğer kazada A.G (39) ise çalışırken kömür parçasının sol eline düşmesi sonucu yaralandı. Yaralı işçiler İskilip Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yaşanan kazalarla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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