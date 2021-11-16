2 kişinin ölümüne neden olan şüpheli şahıs tutuklandı

Olay, Pazar günü akşam saatlerinde Bayat ilçesine bağlı Tepekutuğun köyünde meydana gelmişti.

HALAY ÇEKENLERİN ARASINDA

SİLAHINI DEFALARCA ATEŞLEMİŞ

Düğünün yapıldığı alanda güvenlik önlemi alan jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri, alanda 500’ün üzerinde boş kovan tespit etti. Olay sonrası soruşturma başlatan jandarma ekipleri, 2 kişiyi gözaltına alırken, düğün sahipleri dahil olmak üzere onlarca kişinin de ifadesine başvuruldu. Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan jandarma, Ankara’dan düğüne davetli olarak gelen Murat Y.’nin, halay çekenlerin arasına girdiğini, ruhsatsız tabancayla defalarca havaya ateş açtığını tespit etti. 3 arkadaşın Ankara'dan Çorum'a düğün için geldikleri ortaya çıktı.

Olay sonrası araçla köyden uzaklaştığı saptanan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, Murat Y., dün sabah saatlerinde teslim oldu. İfadesinin ardından Bayat Adliyesi’ne sevk edilen Murat Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Yusuf ÇINAR)

