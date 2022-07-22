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2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

Çorum'da freni boşalan vincin yayalara ve seyir halindeki bir araca çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Güncel 22.07.2022, 13:10 22.07.2022, 13:12
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Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürerken, kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ankara istikametinde seyir halinde Necmettin Düz idaresindeki vincin Buharaevler Kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yaptığı görülüyor. Daha sonra kaldırıma çıkan vinç, yürüyen iki kadına çarpıyor. Vinç daha sonra yol kenarında arıza yapan otomobile çarparak durabiliyor.

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