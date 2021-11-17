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2 kişinin öldüğü düğünde maganda, 2 şarjör boşaltmış

ÇORUM'da düğünde tabancayla rastgele ateş edip, arkadaşları Emin Alparslan (44) ile Murat Şahin'i (38) vurarak ölümüne neden olmaktan tutuklanan Murat Yılmaz’ın (46), alkollü katıldığı düğünde ölümüne yol açtığı arkadaşlarından mermi de aldığı, halay esnasında ruhsatsız silahla 2 şarjör mermi boşalttığı ortaya çıktı. 

Güncel 17.11.2021, 14:21 17.11.2021, 15:55
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Olay, 14 Kasım'da Bayat ilçesine bağlı Tepekutuğun köyünde meydana geldi. Köy meydanında yapılan düğünde halay çekilirken tabancayla rastgele ateş açıldı. Tabancadan çıkan kurşunlar, davetlilerden Emin Alparslan ve Murat Şahin'in başına isabet etti. Alparslan ve Şahin, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Alparslan ve Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası Şahin ile 3 çocuk babası Alparslan'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

ALANDA 500’DEN FAZLA MERMİ BULUNDU

Olay sonrası düğünün yapıldığı alanda inceleme yapan ekipler, 500’ün üzerinde boş kovan tespit etti. Olayla ilgili ekipler, düğün sahipleri dahil onlarca kişinin de ifadesine başvurdu. Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan jandarma, Murat Yılmaz'ın ruhsatsız tabancayla defalarca havaya ateş açtığını tespit etti. Murat Yılmaz ile ölen kişilerin arkadaş olduğu, Ankara'dan Çorum'a düğün için geldikleri ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Dün sabah saatlerinde jandarma karakoluna giderek teslim olan Murat Yılmaz, tamamlanan ifadesi sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

'2 ŞARJÖR MERMİ BOŞALTTIM'

Murat Yılmaz’ın jandarmaya verdiği de ifadesi ortaya çıktı. Yılmaz'ın ifadesinde, “Sarhoş olarak düğüne katıldım, düğünde 2 şarjör mermi boşalttım ve mermim bitince arkadaşlarımdan mermi istedim. Aldığım mermileri de şarjöre doldurdum. Arkadaşlarıma ‘siz halay çekerken ortaya geçin ’ dediğimi hatırlıyorum. Sonra nasıl olduğunu bilmiyorum, bağırma sesleri geldi. Yürüyerek köyden ayrıldım, giderken tabancayı da dere yatağına attım. Arkadaşlarımın öldüğü için çok üzgünüm” dediği belirtildi.

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