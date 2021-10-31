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2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 kişi tutuklandı

Çorum'da Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği lokalinde  husumet nedeniyle  çıktığı öne sürülen silahlı kavgada Cihan Kanbur (40) ve Semih Özçelik (16) silahla vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili 6 kişi tutuklandı.

Güncel 31.10.2021, 01:07
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2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 kişi tutuklandı

Olay, 27 Ekim'de Yavruturna Mahallesi'nde bulunan Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği lokalinde meydana geldi. Lokalde bulunanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kurşunların isabet ettiği Cihan Kanbur hayatını kaybetti, Semih Özçelik, Kadir Ö., ve Muhammed Y., ise  yaralandı.  Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Semih Özçelik de, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Cinayet sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği lokalinde  silahlı kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını izleyerek çalışma başlatan  ekipler,  S.A, M.Ö, H.A, S.Ö, U.S, S.T, H.İ.D, F.Ç, Ş.İ.Ş ve M.B'yi gözaltına aldı. B.Ö, S.Ç ve M.T.T'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada 3 tabanca, 7 tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.İ.Ş, S.T, ve F.Ç serbest bırakılırken, S.A, M.Ö, H.A, U.S, H.İ.D. ve M.B. tutuklandı.

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