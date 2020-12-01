2 kişi virüs kurbanı

Alınan bilgiye göre Ankara’da ikamet eden Çorumlu emekli polis Ahmet Arslan, Cocid-19 salgını sonucu vefat etti. Mecitözü Kozören Köyü’nden, merhum İsmail Arslan’ın oğlu, Deniz, Filiz ve Haydar Arslan’ın babaları, emekli polis memuru Ahmet Arslan (76), köyünde toprağa verildi.

Öte yandan Mecitözü İlçesi’nin Figani Köyü’nden Mustafa Kabakcı (65), da koronavirüs salgını sonucu hayatını kaybetti. Merhum Veli Kabakcı’nın oğlu, Ömer Kabakcı’nın babası olan Mustafa Kabakcı Covid-19 virüsüne yenik düşerken cenazesi dün köyünde toprağa verildi.

(Haber Merkezi)