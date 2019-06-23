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2 kazada 6 yaralı

Çorum merkezde yaşanan iki ayrı kazada 6 kişi yaralandı.

2 kazada 6 yaralı

Çorum merkezde yaşanan iki ayrı kazada 6 kişi yaralandı.

23 Haziran 2019 Pazar 21:37
2 kazada 6 yaralı

Alınan bilgiye göre Ulukavak Mahallesi’nde yaşanan kazada C.K sevk ve idaresindeki araç ile O.K yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte A.K ve R.K isimli kişiler hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kunduzhan Mahallesi’nde yaşanan trafik kazasında ise Y.K sevk ve idaresindeki araç ile T.T yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada iki araç sürücüsü de hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İki kazayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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