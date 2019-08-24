2 kazada 6 yaralı

Alınan bilgiye göre Kırkdilim Köyü mevkiinde E.A yönetimindeki araç Laçin istikametine seyir halinde iken havanın yağışlı olması sebebiyle şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan F.A yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çorum’da başka bir araç da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı. G.S isimli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada sürücü ile birlikte S.Ş,Ş, E,B,Ş ve A.Ş isimli kişiler yaralanarak Alaca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)