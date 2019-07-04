2 kazada 6 yaralı

Cemilbey Köyü istikametinden Ortaköy istikametine seyir halinde bulunan T.M (37) yönetimindeki traktör köy yoluna dönüş yaparken aynı istikamette seyir halinde olan B.Ö (54) yönetimindeki araçla çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Z.A.Ö (21) yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İskilip istikametinden Çorum istikametine seyir halinde bulunan Ö.G (28) yönetimindeki araç ise devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan G.E (21), E.K (17), N.E (18) ve M.B (14) yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İki kazayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)