2 kardeşi vuran şahıs tutuklandı

Olay, geçtiğimiz Cuma akşamı Gülalibey Mahallesi Ata Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet S., iddiaya göre, geldiği pide salonunda işletmeci Fatih ve Ercan Şişli ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Ahmet S., tabanca ile kardeşlere ateş etti. İki kardeş bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Yaralı iki kardeş Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayın şüphelisi ise polis tarafından yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada, 1 Adet ruhsatsız tabanca bu tabancaya ait 9mm çapında 3 adet mermi, ele geçirildi.

Ahmet S., ifadesinde yaralama olayını alacak verecek meselesinden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Şahıs emniyetteki ifadesi sonrası sevk edildiği mahkemece “ Kasten yaralama, 6136 SKM ve Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

(Yusuf ÇINAR)