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2 kadının bıçaklanma anı kamerada

ÇORUM'da, Erdal E’nin  (39) sokak ortasında tartıştığı eski eşi Meryem Ü., (39) ve akrabası Nurcan Ü., (38) bıçaklayarak ağır yaraladığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde zanlının kadınları bıçakla yaraladıktan sonra elindeki bıçakla yürüyerek olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

2 kadının bıçaklanma anı kamerada

ÇORUM'da, Erdal E’nin  (39) sokak ortasında tartıştığı eski eşi Meryem Ü., (39) ve akrabası Nurcan Ü., (38) bıçaklayarak ağır yaraladığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde zanlının kadınları bıçakla yaraladıktan sonra elindeki bıçakla yürüyerek olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

27 Ekim 2019 Pazar 00:07
2 kadının bıçaklanma anı kamerada

Olay, perşembe günü Kale Mahallesinde  meydana geldi. Akrabası Nurcan Ü., ile alışverişten dönen Meryem Ü., sokakta 6 yıl önce boşandığı Erdal E., ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal E., elindeki bıçakla iki kadını yaraladı. Meryem Ü., ve Nurcan Ü., kanlar içinde yere yığılırken, Erdal E., ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 kadın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Meryem Ü., ve Nurcan Ü’nün  hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.
Kaçan Erdal E., kısa süre sonra polis merkezine gidip, teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Erdal E’nin  (39) kadınları bıçaklayarak yaraladığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde zanlının  kadınları bıçakla yaraladıktan sonra elindeki bıçakla yürüyerek olay yerinden ayrıldığı görülüyor.  (Yusuf ÇINAR)

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