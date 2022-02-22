2 işyerinden 1’i kiralandı

Çorum Merkez Çepni Mahallesi Kerebigazi 1. Cadde üzerinde bulunan iki işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif arttırma usulü ile ihale edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Encümen Üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede yıllığı 22 bin TL’den ihaleye çıkan bir işyeri 22 bin 500 TL’ye Abdulsamet Boyraz tarafından 3 yıllığına kiralandı.

Komisyon heyeti ihalenin Başkanlık onayı sonrası geçerli olacağını açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

