2 ilçeye kaymakam atanıyor

TBMM’nin tatile girmesinin ardından Çorum’a gelen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, ilçe ziyaretlerine başladı. İlk olarak Laçin, Osmancık ve Kargı İlçelerini ziyaret eden Ceylan, ardından da Boğazkale ve Alaca İlçelerine gitti. Boğazkale İlçesi’nde Kaymakam Vekili Muhammed Fatih Aydın ile görüşen Milletvekili Ceylan, ilçe hakkında genel bilgiler aldı. Kendisinin kısa bir süre sonra eğitim için yurt dışına gideceğini öğrenen Milletvekili Ceylan, kaymakamsız kalacak ilçenin bu sorununa anında müdahale etti. Boğazkale İlçesi’nin kaymakamsız kalmaması için asaleten atama yapılması noktasında İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Fatih Serdengeçti ile telefonda görüşen Milletvekili Ceylan, Boğazkale ve aynı durumda olan Ortaköy İlçeleri için kaymakam atanmasını talep etti.

Ceylan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, talebe genel müdür Serdengeçti’nin olumlu yanıt verdiği ve en kısa süre içerisinde hem Boğazkale, hem de Ortaköy’e yeni kaymakam atamalarının yapılacağını bildirdi.

