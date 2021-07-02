2 haftada 34 bin kişi ve 4 bin işyeri denetlendi

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre 18 Haziran – 25 Haziran tarihlerinde ilimiz merkez ve ilçelerindeki 15 ihbardan 13’ü hakkında gerekli işlemler yapıldı. Aynı dönemde mahalle denetim ekipleri 18 bin 60 kişi ile 2 in 173 işyerini denetleyerek gerekli uyarıları yaptı. Bu dönemde izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan bir adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kurulu’na gönderilinken, maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 61 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısının da yapıldığı belirtildi.

Çorum Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri 25 Haziran – 02 Temmuz tarihleri arasında ise merkez ve ilçelerde 9 adet ihbardan 8 tanesi hakkında gerekli işlemi yaptı. Bu dönemde ekiplerin 16 bin 85 kişi ile Bin 867 işyerini denetleyerek gerekli uyarıları yaptığı, izolasyon kurallarına uymayan 1 kişiye yönelik tutanak düzenlendiği, maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 20 işyeri ile kişiye de birinci ihlal uyarısı yapıldığı dile getirildi. Çorum’da 2 Temmuz 2021 tarihi itibariyle izolasyon süresini tamamlamak üzere yurtta karantinası devam eden kişinin bulunmadığı da açıklandı.

(Haber Merkezi)

