2 gündür kayıp olan kişi aranıyor

Olay, geçen Cumartesi günü Babaoğlu Köyünde meydana geldi. Menderes Çalışkan, iddiaya göre ailesine haber vermeden evden çıktı ve geri dönmedi. Çalışkandan haber alamayan yakınları, bölgede arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarından sonuç alınamayınca durum jandarma ve AFAD ekiplerine bildirildi. Ekipler, ihbar üzerine bölgede arama çalışması başlattı. Yakınları kayıp şahsın konuşamadığını belirterek, görenlerin en yakın kolluk kuvvetlerine haber vermeleri istendi. (Yusuf ÇINAR)
29 Temmuz 2019 Pazartesi 00:21