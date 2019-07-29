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2 gündür kayıp olan kişi aranıyor

Çorum 2 gün önce evinden dışarıya çıkan ve bir daha haber alınamayan 45 yaşındaki Menderes Çalışkan için jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

2 gündür kayıp olan kişi aranıyor

Çorum 2 gün önce evinden dışarıya çıkan ve bir daha haber alınamayan 45 yaşındaki Menderes Çalışkan için jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 00:21
2 gündür kayıp olan kişi aranıyor

Olay, geçen Cumartesi günü Babaoğlu Köyünde meydana geldi. Menderes Çalışkan, iddiaya göre ailesine haber vermeden evden çıktı ve geri dönmedi. Çalışkandan haber alamayan yakınları, bölgede arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarından sonuç alınamayınca durum jandarma ve AFAD ekiplerine bildirildi. Ekipler, ihbar üzerine bölgede arama çalışması başlattı. Yakınları kayıp şahsın konuşamadığını belirterek, görenlerin en yakın kolluk kuvvetlerine haber vermeleri istendi. (Yusuf ÇINAR)

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