2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de son günlerde vaka sayılarında artış yaşanan koronavirüs salgınıyla mücadelede salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle gerekli önlemler de alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından YKS için sokağa çıkma kısıtlamasını içeren genelge tüm illere gönderildi. Buna göre cumartesi 09.30 ile 15.00 saatleri arasında, pazar günü ise 09.30 ile 18.30 saatleri arasında kısıtlama uygulanacağı, sınava girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin, bir yakını ile özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir kişi sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacağı, toplu ulaşımda sefer sayılarının artırılacağı, daha önce şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) bilet almış olanların kısıtlamaya tabi olmayacağı belirtildi.

Hali hazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonu bulunan yerli ve yabancı turistler ile bu işletme çalışanlarının; fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlı ve unlu mamul üretimi yapılan yerler ile çalışanları; ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, akaryakıt istasyonları, basın kuruluşu temsilcilerinin de yasak kapsamı dışında olduğu, vatandaşların bu işyerlerinin evlerine en yakın olanlarına araç kullanmadan gidip gelebilecekleri belirtilen genelgede söz konusu tedbirlere ilişkin herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi de istendi.

(Haber Merkezi)