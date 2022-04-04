2. Dünya Hitit Günü programı belli oldu

Pandemi nedeniyle iki yıldır ertelenen Dünya Hitit Günü, Türk-Japon Vakfı Kültür Merkezi’nde, 16-20 Nisan tarihleri arasında kutlanacak.

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, etkinliğin, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Ankara Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ,Türk-Japon Vakfı, ve Vakıf 19 işbirliği ile gerçekleştirileceğini belirterek, bu etkinlikle hem fiili olarak, hem de sosyal medya ve web sayfaları aracılığı ile yerli ve yabancı binlerce kişiye ulaşmayı ve Çorum’un sesini duyurmayı amaçladıklarını söyledi.

Saat 20.30’da başlayacak açılış programında, sinevizyon gösterisi, Prof.Dr. Tayfun Yıldırım’ın sunumu, Hitit Ensamble Konseri, Anthasum Hitit Bahar Bayramı Plastik Sanatlar Sergisi açılışı ve Hitit Mutfağgı sunumu yer alıyor.

(Haber Merkezi)