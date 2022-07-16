2 çocuk babası genç yaşamına son verdi

Alınan bilgiye göre bir ilaç deposunda moto kurye olarak çalışan 31 yaşındaki Mustafa G., Üçtutlar Mahallesi Stat 2. Sokakta bulunan evinin bodrum katında hayatına son verdi.

Mustafa G.'nin cenazesini bina görevlisi farketti. Durumun 112 Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlenirken, Mustafa G.'nin cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tugay GÖKTÜRK