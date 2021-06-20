2 bin 91 işyeri denetlendi

11-18 Haziran 2021 tarihleri arasında il merkez ve ilçelerinde 19 adet ihbar alındı. Bu ihbarların 1 tanesi asılsız ya da mükerrer ihbar olurken, geriye kalan 18 ihbar Mahalle Denetim Ekiplerine bildirildi ve gerekli işlemler yapıldı.

Bununla birlikte yine merkez ve ilçelerde Mahalle Denetim Ekiplerince 16 bin 959 kişi denetlendi.

Ayrıca denetim ekiplerince 2 bin 91 işyeri ve kişi gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlendi. Gerekli uyarılar yapılırken, izolasyon kurallarına uymayan 2 kişi hakkında tutanak tutularak, İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderildi.

Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 69 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapıldı.

18 Haziran 2021 tarihi itibariyle izolasyon süresini tamamlamak üzere yurtta karantinası devam eden kimsenin bulunmadığı bildirildi. (Haber Merkezi)

