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2 bin 668 litre kaçak içki ele geçirildi

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından iki ayrı köye düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 2 bin 668 litre kaçak içki ele geçirildi. 

Güncel 04.11.2020, 20:09
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2 bin 668 litre kaçak içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığınca, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan kaçak içki ile mücadele yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri, Merkez'e bağlı Acıpınar ve Üçköy'de kaçak-sahte alkollü içki imal edilen 9 ayrı eve operasyon düzenledi. 9 ayrı kişiye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 bin 643 litre fermente şarap, 20 litre rakı, 5 litre votka, 2 kg. anason ve kaçak içki imalatında kullanılan 2 adet distilasyon sistemi ele geçirildi. 
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. 

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