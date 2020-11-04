2 bin 668 litre kaçak içki ele geçirildi
Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından iki ayrı köye düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 2 bin 668 litre kaçak içki ele geçirildi.
Güncel 04.11.2020, 20:09
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İl Jandarma Komutanlığınca, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan kaçak içki ile mücadele yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri, Merkez'e bağlı Acıpınar ve Üçköy'de kaçak-sahte alkollü içki imal edilen 9 ayrı eve operasyon düzenledi. 9 ayrı kişiye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 bin 643 litre fermente şarap, 20 litre rakı, 5 litre votka, 2 kg. anason ve kaçak içki imalatında kullanılan 2 adet distilasyon sistemi ele geçirildi.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
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