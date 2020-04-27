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2 bin 200 kişiye yardım kolisi

Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, hayırsever işadamlarının yardımlarını vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Bu yıl 2 bin 200 aileye yardım kolisi dağıtan Muhtar Özdemir, sadece mahallesine değil tüm ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatıyor.

27 Nisan 2020 Pazartesi 16:29

Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, koronavirüs salgını dolayısıyla yardımları Ramazan ayı öncesinde başlattıklarını belirterek tüm hayırsever işadamlarına teşekkür etti. Yapılan yardımla hakkında bilgi veren Muhtar Özdermir, “Başta Çorumlu işadamları, hayırseverler ve esnaflarımızdan gelen yardımları muhtarlığımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Özellikle bu dönemde koronavirüs nedeniyle işsiz kalan 25 - 45 yaş arası gençlerimiz muhtarlığımıza başvuruyor. Bu sayı bu yıl çok yüksek. Geçen yıl bin 700 civarında olan başvuru sayısı bu yıl 3 bin 600” dedi.

2 BİN 200 AİLEYE YARDIM KOLİSİ

Bu yıl 2 bin 200 aileye yardım kolilerini ulaştırdıklarını belirten Muhtar Özdemir, “Bu tabiki Çorumlu işadamlarının sayesinde. Ülke genelinde nüfus oranına göre en çok yardım eden Çorumlu işadamları. Kentimizin işadamlarına teşekkür ederiz. Hepsinden Allah razı olsun” Sadece kendi mahallesi değil diğer mahallelerin de yardım taleplerini aldıklarını dile getiren Muhtar Özdemir, “Şu anda Çorum’un her tarafından gelen mültecilerin kayıtlarını alıyoruz. Önümüzdeki cuma gününden itibaren mültecilerin de yardımını ulaştıracağız” ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 27.04.2020 17:11
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