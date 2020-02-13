2 bin 110 itfaiye eri Kocaeli'de eğitimden geçti

Türkiye Belediyeler Birliği(TBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim programı çerçevesinde temel itfaiyeci eğitim programlarının 84. dönemi tamamlandı. Eğitime 14 ilden 20 itfaiye eri katıldı. 84. dönemde eğitim alanlara sertifikaları törenle verildi. İtfaiyeci Hizmet İçi Eğitimine, projenin başlangıcından bu yana, Türkiye’nin farklı itfaiyelerinden ve yurt dışındaki itfaiye teşkilatlarından 2 bin 110 itfaiyeci katıldı. Son eğitim grubu ile birlikte bu sayı 2 bin 130 kişiye ulaştı.

Temel itfaiyecilik eğitimleri kapsamında 84. dönem temel itfaiyecilik eğitimleri tamamlandı. Eğitime Çorum, Erzincan, Yalova, Kütahya, Burdur, Giresun, Şanlıurfa, Kastamonu, Zonguldak, Kırklareli, Muş, Bingöl, Malatya ve Nevşehir illerinden 20 itfaiye eri katıldı. Eğitimlerde ‘Yangın Önleme ve Mücadele Teknikleri’, ‘Trafik Kazalarında Kurtarma Teknikleri’, ‘Yüksek Açı Kurtarma Teknikleri’, ‘Tehlikeli Maddelerin Taşınması ve Kodlanması’ gibi konular işlendi.

Başiskele’de bir otelde düzenlenen programa İtfaiye Dairesi Başkanı Doğan Kara, şube müdürleri ve itfaiye erleri katıldı. Sertifika töreninde konuşan Kocaeli İtfaiye Daire Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürü Ömer İslamoğlu, “Hizmet içi eğitimlerimizi deprem, sel, yangın ya da çığ gibi felaketlerde nasıl çalışmamız ve vatandaşları nasıl korumamız gerektiğini öğrenmek için yapıyoruz. İşte siz KOBİTEM’den aldığınız eğitimler neticesinde vatandaşlarımızı en hızlı şekilde kurtarmak için eğitim alıyorsunuz. Uçak kazası, çığ felaketi, deprem, yangın, doğada yaşayan hayvanları kurtarma ve sel felaketi bunların hepsini yaşıyoruz. Ve bu felaketleri yaşayan vatandaşlarımızı kurtaracak kim var ülkemizde? 24 saat çalışan itfaiyeciler yani sizler varsınız. Onun için yaptığımız eğitimler sizler için çok önemli” dedi.

Konuşmaların ardından 84. dönem temel itfaiyeci eğitim programını tamamlayan 14 ilden 20 itfaiyeciye belgeleri verildi. Programda ayrıca şehit olan askerlerimiz, Van’da çığ altında kalan, uçak kazasında ve Elazığ depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar okundu. Eğitimler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi(KOBİTEM)’nin Uluslararası Fuar Merkezi’ndeki uygulama platformunda gerçekleştirildi. Eğitimde itfaiye erlerine yangın önleme ve mücadele teknikleri, trafik kazalarında kurtarma teknikleri, yüksek açı kurtarma teknikleri ve tehlikeli maddelerin taşınması ve kodlanması eğitimleri verildi. Eğitimleri tamamlayan itfaiyecilere çeşitli teçhizatlar da verilecek.